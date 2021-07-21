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Общество21 июля 2021 17:06

В Екатеринбурге отменяют два троллейбусных маршрута

Взаимен им появится новый
Алена ЗАХАРОВА
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Два маршрута объединят в один

Два маршрута объединят в один

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 1 августа будет отменено два троллейбусных маршрута - №13 (Коммунистическая улица – Таганская улица) и №16 (Таганская улица – Педуниверситет), сообщает ЕМУП «Гортранс».

Отмененные маршруты соединит и заменит троллейбус №33. Планируется, что новый троллейбусный маршрут будет курсировать по по улицам по улицам Коммунистическая – Ломоносова – Восстания – Ильича – Старых большевиков – Фрезеровщиков – Таганская – Краснофлотцев – Старых большевиков – Фронтовых бригад.