Уральцу в автосервисе испортили машину при установке сигнализации

Суд встал на сторону потребителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Верхней Салды через суд добился выплаты компенсации за порчу своего автомобиля при установке сигнализации. Сама сигнализация стоит всего 4,5 тысячи рублей, а ущерб из-за криворукости мастера составил аж 336 тысяч. Об этом пишет «ИА «Уральский меридиан».

Контора, которая сработала себе в ущерб, называется ИП Санюшкин А.А. Для определения степени ущерба владелец машины обратился к специалистам, которые за 4 тысячи рублей определили, что восстановительный ремонт составит 98 799 рублей.

Тогда мужчина пошел в Верхнесалдинский городской суд, где в иске указал требование возместить ему 50 тысяч рублей в качестве морального вреда, а также штраф в размере 100 тысяч рублей, расходы на экспертизу и оплату адвоката.

В итоге предприниматель должен будет выплатить 336 897 рублей.