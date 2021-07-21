На трассе Екатеринбург – Тюмень перекрывать движение будут до середины августа

Водителям нужно заранее выбирать пути объезда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тюменский тракт будут перекрывать каждые выходные до середины августа. Ограничения в движении связаны с проведением капитального ремонта на трассе. Движение будет закрыто полностью с 6:00 до 23:59 в выходные дни: с 26 по 28 июля и со 2 по 4, с 7 по 10 и с 13 по 16 августа.

Дорожные службы предлагают пути объезда через Камышлов и село Обуховское. В сторону Екатеринбурга со стороны Сухого Лога движение будет открыто. В сторону Тюмени можно проехать по региональной автомобильной дороге Камышлов – Сухой Лог.

- На время работ на мостах предусмотрено полное перекрытие участка км 127+460 — км 133+000 с возможным объездом через Обуховское сельское поселение. Об ограничениях водителей предупредят дорожные знаки, их установят в ближайшее время, сообщили в Уралуправтодоре.