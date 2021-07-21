Глава ОАО «РЖД» и руководство Свердловской области обсудили перспективы развития железнодорожного транспорта в регионе

В Москве состоялась рабочая встреча генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и главы Екатеринбурга Алексея Орлова. Участники встречи рассмотрели основные направления совместной работы в сфере железнодорожного транспорта в регионе.

Стороны обсудили комплексное развитие пассажирской инфраструктуры в Екатеринбургской агломерации по принципу «наземного метро». Было отмечено, что это крайне значимый проект для города Екатеринбурга и региона в целом.

Для обеспечения перспективных объемов пассажирских железнодорожных перевозок в границах Екатеринбургского железнодорожного узла планируется проработать вопрос выноса грузового движения из центральной части города. Для этого потребуется усиление Северного обхода Екатеринбурга, развитие транспортно-логистической инфраструктуры.

– Конструктивный диалог и готовность совместно решать вопросы транспортного обслуживания в регионе всегда помогали нам находить оптимальные и сбалансированные варианты решения всех задач в производственной, финансовой и инвестиционной сферах, – подчеркнул Олег Белозёров.

– Российские железные дороги — наш важнейший партнер в решении задач, стоящих перед регионом. Одно из значимых для нас направлений совместной работы — развитие железнодорожных перевозок в Екатеринбургской агломерации. Это, прежде всего, позволит соединить уральскую столицу и города-спутники. А также создаст оптимальные условия для развития направлений, по которым пассажиропоток постоянно нарастает. Например, района Новокольцовский, где идет строительство Деревни Универсиады, а в дальнейшем разместится кампус Уральского федерального университета, где будут обучаться тысячи студентов. Мы заинтересованы и в развитии городских железнодорожных перевозок, – сказал Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев также подчеркнул, что железнодорожный транспорт является важным направлением в развитии не только экономики, но и социальной сферы региона. Поэтому большое внимание в ходе встречи было уделено развитию Свердловской детской железной дороги (ДЖД) как уникального центра профориентации. К концу 2021 года планируется получить заключение Главгосэкспертизы на строительство на ДЖД учебно-экспозиционного образовательного центра и веерного депо с действующей ретро-техникой. Создание нового центра позволит привлечь еще большее число школьников к обучению техническим дисциплинам и повысить престиж инженерных профессий.