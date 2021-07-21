На Урале большинство инвалидов остается без работы

Не все инвалиды могут найти работу Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге прошла встреча, посвященная вопросам по трудоустройству людей с инвалидностью. На встрече выяснилось, что в Свердловской области большинство людей с ограниченными способностями имеют различные проблемы при трудоустройстве.

Инвалидов, способных работать, в регионе – 109 тысяч, но только 25% из них трудоустроены, 30% теряют мотивацию, сталкиваясь с трудностями.

Проблемы людей с ограниченными возможностями обсуждали заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, член Центрального штаба Общероссийского Народного Фронта Жанна Рябцева и общественники-руководители организаций инвалидов.

Павел Креков посчитал, что сейчас нужно информировать работодателей и инвалидов, так как не все знают, какие вакансии для них существуют и какие должны быть требования. Также Креков сообщил, что нужно реализовать проекты по увеличению рабочих мест для инвалидов.

Представители бизнеса сообщили, что не всегда знают какой подход найти к инвалидам, а представитель общества глухих Татьяна Кочнева сообщила, многим снижают заработную плату или вообще отказывают при трудоустройстве. При этом сурдопереводчиков в регионе очень мало.