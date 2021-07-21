В Свердловской области установлено 306 комплексов фото- и видеофиксации Фото: Алексей БУЛАТОВ

На дорогах Свердловской области благодаря установленным камерам снизилось количество ДТП. К таким выводам пришли в Госавтоинспекции региона, проанализировав статистику за три года. Согласно ей, за указанный период было ликвидировано 117 аварийных мест.

- За последние два года среднее сокращение количества ДТП в Свердловской области составило 10%, то же самое по числу погибших и пострадавших. Положительная динамика и значимый эффект от использования камер наблюдается главным образом в период непрерывной работы комплексов, - рассказывает начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Кузнецов.

В Госавтоинспекции отметили, что с 25 июня по 20 июля 2018 года, когда камер на дорогах региона работало значительно меньше, количество ДТП в выросло на 51,1%, а число погибших на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Аналогичная тенденция была зафиксирована в 2021 году, когда комплексы фиксации нарушений не работали с 1 января по 28 февраля, число погибших в ДТП выросло на 9,8%. Кроме того, постоянно увеличение числа ДТП наблюдается утром, поздним вечером и ночью, когда камеры еще не выставлены на дорогах.

Сейчас в Свердловской области установлено 306 комплексов фото- и видеофиксации, из них 177 комплексов - стационарные, 125 - передвижные и 4 - мобильные.