Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 июля 2021 12:05

Председатель СК России проконтролирует проверку по отказу врачей спасти ребенка с отеком Квинке в Екатеринбурге

Трехлетний мальчик едва не погиб
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Руководство следственного управления региона должно будет доложить Александру Бастрыкину о ходе проверки по обращению родителей малыша

Руководство следственного управления региона должно будет доложить Александру Бастрыкину о ходе проверки по обращению родителей малыша

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль доследственную проверку, которую организовали по обращению родителей после отказа врачей в поликлинике Екатеринбурга спасти ребенка с отеком Квинке. Трехлетний мальчик едва не погиб. Об этом сообщается на сайте следственного комитета России.

Руководство следственного управления региона должно будет доложить Александру Бастрыкину о ходе проверки по обращению родителей малыша.