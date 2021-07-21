Председатель СК России проконтролирует проверку по отказу врачей спасти ребенка с отеком Квинке в Екатеринбурге

Руководство следственного управления региона должно будет доложить Александру Бастрыкину о ходе проверки по обращению родителей малыша Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль доследственную проверку, которую организовали по обращению родителей после отказа врачей в поликлинике Екатеринбурга спасти ребенка с отеком Квинке. Трехлетний мальчик едва не погиб. Об этом сообщается на сайте следственного комитета России.

Руководство следственного управления региона должно будет доложить Александру Бастрыкину о ходе проверки по обращению родителей малыша.