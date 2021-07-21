Доход еще выше: УБРиР повысил ставки по популярным бизнес-депозитам

Фото: предоставлено пресс-службой Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР)

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) вновь повысил ставки по депозитам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Изменения коснулись самых популярных предложений: «Гибкий онлайн», «iДепозит» и «Капитальный». Ставки по ним выросли от 0,1 п.п. до 0,5 п.п. в зависимости от срока размещения. Сейчас ставки по бизнес-депозитам УБРиР являются одними из самых высоких на рынке.

Так, максимальная доходность по депозиту «Гибкий онлайн» составляет 4,6% годовых. Разместить свободные средства на нем можно от 61 до 121 дня, а минимальный порог открытия – 100 тысяч рублей. Пополнять депозит, совершать расходные операции и изымать средства в полном объеме можно в любое время.

На «iДепозите» теперь можно заработать до 5,5%. Средства размещаются от 3 до 180 дней, минимальная сумма открытия — 100 тысяч рублей. «iДепозит», так же как и «Гибкий онлайн» можно открыть за несколько кликов в интернет-банке.

Депозит «Капитальный» позволит дополнительно заработать до 5% годовых. Минимальная сумма для открытия – 1 млн рублей, разместить деньги можно на срок от 31 до 180 дней. Его преимущество в том, что депозит можно пополнять, изымать деньги частично или полностью с сохранением процентной ставки в соответствии с условиями договора.

Подробные условия по продуктам можно уточнить на горячей линии службы поддержки бизнеса 8 (800) 700 59 59 или на сайте банка. Онлайн-депозиты могут открыть действующие клиенты в интернет-банке в несколько кликов.

Напомним, месяц назад УБРиР уже повышал ставки по линейке бизнес-депозитов. Тогда доходность по ним выросла от 0,3 до 0,8 п.п. в зависимости от суммы и срока размещения денег.