В три раза выросла популярность сервиса «Грузовой экспресс» у клиентов Свердловской магистрали с начала 2021 года

Фото: предоставлено СвЖД

В текущем году клиенты Свердловской магистрали стали чаще пользоваться транспортными услугами, основанными на технологии перевозки грузов по согласованному расписанию. Так, в рамках сервиса «Грузовой экспресс» в январе – июне перевезено 258,2 тыс. тонн грузов – в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Благодаря этой услуге клиенты СвЖД оптимизируют логистику, рациональнее используют ресурсы, успешно интегрируют грузоперевозки в производственные циклы предприятий.

«Грузовой экспресс» позволяет на опорной станции объединять вагоны нескольких грузоотправителей в один маршрутный поезд с дальнейшим проследованием по расписанию. С начала 2021 года по запросам грузоотправителей количество направлений курсирования таких поездов было увеличено с 7 до 23. При этом половина клиентов дополнительно заказывает опцию «Блок-трейн» – графиковую доставку вагонов до станции формирования «экспрессов» и от станции их расформирования до конечного получателя. Основными пользователями услуги «Грузовой экспресс» являются предприятия малого и среднего бизнеса в сфере лесной промышленности, осуществляющие хозяйственную деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Пермском крае.

Также устойчивым спросом у грузоотправителей пользуется сервис «Ночной экспресс», который предусматривает ускоренную доставку грузов на короткие расстояния в ночное время, когда инфраструктура менее загружена (для клиента сокращается продолжительность оплачиваемой аренды вагонов). На регулярной основе такие поезда курсируют по 12 маршрутам между крупными экономическими центрами: Екатеринбургом, Челябинском, Пермью, Тюменью, Нижним Тагилом, Тобольском и Сургутом. Постоянными пользователями услуги уже являются 170 грузоотправителей СвЖД.

Напомним, преимущества грузоперевозок по графику перед традиционной технологией, когда грузовые поезда формируются и отправляются «по готовности», – регулярность, высокая скорость доставки, гарантированное транзитное время. Всего в январе-июне 2021 года на Свердловской магистрали по согласованному с клиентом расписанию проследовало 5,3 тыс. поездов, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Перевезено 8,2 млн тонн грузов, что составляет более 11% от общей погрузки дороги. В настоящее время поезда с фиксированным временем отправления и прибытия на СвЖД курсируют по 143 постоянным маршрутам.