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Наука20 июля 2021 20:13

На Урале ученые нашли средство от болезней Паркинсона и Альцгеймера

Работа над созданием лекарства продолжается
Алена ЗАХАРОВА
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Открытие уральских ученых может стать революционным

Открытие уральских ученых может стать революционным

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Химики Уральского Федерального университета открыли новые молекулы, способные остановить старческие болезни, такие как болезни Паркинсона и Альцгеймера, а также другие серьезные патологи мозга.

Эти соединения синтезируют белки, которые защищают ткани мозга от токсичных веществ, которые накапливаются с годами. Также, они имеют выгодную технологию синтеза и низкую токсичность. Работа над созданием лекарства продолжается - Эти вещества могут обеспечить прорыв в лечении нейродегенеративных патологий, – сообщает пресс-служба УрФУ.

Тестирование вещества показало хорошие результаты после повреждений после черепно-мозговой травмы и на клеточных моделях болезни Альцгеймера. Соединения эффективнее всего подействовали на крыс с повреждениями мозга. Благодаря применению пирролилазина им удалось избежать двигательных нарушений.