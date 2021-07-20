Антон Шипулин подал документы для участия в выборах в Госдуму

У Антона Шипулина уже есть опыт работы в нижней палате российского парламента Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чемпион мира по биатлону и Депутат Свердловской области Антон Шипулин подал документы в избирательную комиссию для участия в выборах в Госдуму.

- Я подаю документы уже не в первый раз, но все равно как-то волнительно. Мне очень важно знать, что моя работа не была напрасной, что удалось кому-то помочь, решить задачи округа. Впереди еще очень много работы, и ваша вера в меня придает мне сил! – написал Шипулин в Instagram.

Избирательная комиссия согласится зарегистрировать его или откажет в течение 10 дней. Он намерен представлять в нижней палате российского парламента Серовский округ № 174, жители которого уже один раз доверили ему свои голоса. Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября 2021 года.