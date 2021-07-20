Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 июля 2021 18:39

В Екатеринбурге принимают опасные отходы: когда и где их можно сдать

Передвижные пункты будут работать с 21 по 28 июля
Алена ЗАХАРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Екатеринбурге до 28 июля будут работать передвижные пункты приема опасных отходов

В Екатеринбурге до 28 июля будут работать передвижные пункты приема опасных отходов

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Екатеринбурге до 28 июля будут работать передвижные пункты приема опасных отходов. Для удобства горожан они будут находиться в разных районах города.

К опасным отходам относятся отработанные батарейки и аккумуляторы, компьютерная и оргтехника, ртутные термометры, ртутные лампы.

Передвижные пункты приема опасных отходов будут работать по следующим адресам:

Список мест, куда можно сдать опасные отходы

Список мест, куда можно сдать опасные отходы