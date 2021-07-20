В Екатеринбурге принимают опасные отходы: когда и где их можно сдать

В Екатеринбурге до 28 июля будут работать передвижные пункты приема опасных отходов
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Екатеринбурге до 28 июля будут работать передвижные пункты приема опасных отходов. Для удобства горожан они будут находиться в разных районах города.
К опасным отходам относятся отработанные батарейки и аккумуляторы, компьютерная и оргтехника, ртутные термометры, ртутные лампы.
Передвижные пункты приема опасных отходов будут работать по следующим адресам:
Список мест, куда можно сдать опасные отходы