В Свердловской области снизилось количество преступлений

Большую часть преступлений силовики раскрывают по горячим следам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за полгода было зарегистрировано около 28 тысяч преступлений. Это на 4,9% меньше, чем за тот же период прошлого года. Сотрудники полиции расследовали и направили в суды 15 335 уголовных дел. Выявлено 58 эпизодов дачи взяток, 24 случая служебного подлога и 29 случаев превышения должностных полномочий и 22 факта злоупотреблениями должностными полномочиями.

Также изъято 25,5 килограммов запрещенных веществ. Раскрыто 70% квартирных краж, 98% разбойных нападений, 98,8% преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Свердловской области.

- Одними из наиболее актуальных в регионе остаются проблемы, связанные с ростом мошеннических действий и числом погибших и раненых в результате ДТП на дорогах, - сообщил полковник Валерий Горелых.

За этот же период зафиксировано 6 642 случая, когда люди попадались на мошеннические уловки. Количество ДТП в регионе возросло на 12% - 1308 случаев. В них погибло 164 человека, из них 14 детей, травмы получили 1689 человек.

В связи с этим руководитель ведомства генерал-лейтенант Александр Мешков дал поручение принять дополнительные меры по нормализации обстановки взаимодействии с муниципалитетами.