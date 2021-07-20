На Урале автомобиль с шестью детьми попал в ДТП

Мужчина повез детей в гости к бабушке и улетел в кювет Фото: УГИБДД по Свердловской области

На Урале накануне вечером, 19 июля, мужчина на Ford повез трех детей и трех племянников в гости к бабушке и попал в аварию. На 13 километре трассы «Тавда-Герасимовка-Тонкая Гривка» он влетел в BMW.

- Водитель автомобиля Ford - мужчина 1980 года рождения, не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил столкновение с остановившимся впереди и совершающим поворот налево автомобилем BMW, после чего Ford съехал в левый кювет и допустил наезд на дерево, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Сильнее всего пострадала 12-летняя пассажирка - ей диагностировали перелом правого предплечья. Еще трое детей - 11-летние мальчик и девочка, а также семилетняя девочка получили ушибы.

Показания участников ДТП расходятся: одни говорят, что дети по двое были пристегнуты ремнями безопасности, другие - что ремни не использовались. Инспекторы ГИБДД отметили, что оба варианта, а также превышение допустимого числа пассажиров, уже является нарушением ПДД. Также выяснилось, что мужчина повез детей в гости, не имея водительских прав, так как ранее он их был лишен.

За управление без прав, нарушение правил перевозки пассажиров и не использование ремней безопасности, а также отсутствие полиса ОСАГО водитель привлечен к административной ответственности.

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