Больницы сети «РЖД-Медицина» на СвЖД помогают системе здравоохранения регионов бороться с пандемией COVID-19

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Учреждения сети «РЖД-Медицина» в Екатеринбурге и Тюмени в июле вновь (как и в «первую волну» пандемии новой коронавирусной инфекции) перевели часть своих мощностей на прием территориальных пациентов из стационаров, перепрофилированных под лечение больных COVID-19. В Перми на базе железнодорожной больницы снова начал работать ковидный госпиталь.

Учитывая сложившуюся на территории РФ санитарно-эпидемиологическую обстановку, в стационаре ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Пермь» с 19 июля снова развернуто 120 коек для лечения жителей Пермского края с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него, в том числе 6 реанимационных. Лечение проводится по программе ОМС.

Напомним, в 2020 году, когда клиника уже работала в таком статусе, для организации лечебного процесса в здании провели разделение помещений на «чистую» и «красную» зоны, смонтировали новые санпропускники (шлюзы), которые препятствуют распространению инфекции; обустроили все необходимые помещения. Совместно с Министерством здравоохранения Пермского края «РЖД-Медицина» дооснастила больницу дополнительными аппаратами ИВЛ, мониторами пациента, озоновыми концентраторами. Во все палаты ковидного госпиталя проведена кислородная разводка. Дополнительно также приобретены пульсоксиметры, шприцевые дозаторы, средства индивидуальной защиты – медицинские халаты, шапочки, бахилы, комбинезоны и др. Весь персонал прошел дополнительное обучение.

«Центр восстановительного лечения и реабилитации» в Екатеринбурге (подразделение «РЖД-Медицины», на ул. Надеждинской) по заключению Бюро маршрутизации Минздрава Свердловской области принимает на госпитализацию граждан, перенесших болезнь в тяжелой форме. После окончания основного этапа лечения коронавирусной инфекции реабилитационные мероприятия для них проводят специалисты мультидисциплинарной бригады (врач-терапевт, врач ЛФК, физиотерапевт, психолог, эрготерапевт и др.).

«Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Екатеринбург» принимает территориальных пациентов из Верхней Пышмы и Железнодорожного района, вместо перепрофилированных под ковидные госпитали стационаров. Госпитализация ведется по профилям хирургии и урологии. В Тюмени в железнодорожную больницу три дня в неделю привозят неотложных пациентов по хирургическому и терапевтическому профилям со всего города (раньше – один раз в неделю).

Все больницы сети «РЖД-Медицина» оснащены современным оборудованием, а также укомплектованы высококлассными специалистами.