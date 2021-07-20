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Общество20 июля 2021 13:32

В Екатеринбурге за несколько часов инспекторы ГИБДД задержали 97 нарушителей

Чаще всего водители не пристегиваются ремнями безопасности
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

В Екатеринбурге госавтоинспекторы провели оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп-контроль». За несколько часов одного выходного дня они задержали 97 нарушителей. Больше всего среди них оказалось водителей, которые не пристегиваются ремнями безопасности. Госавтоинспекторы зафиксировали 34 таких случая.

Еще 20 остановленных автомобилистов попались с тонировкой. Девять ездили без прав, при этом у двух их ранее забрали за нарушения. Также два автомобилиста перевозили детей без кресел, а двое были пьяны. Пять водителей привлекли к ответственности по ст. 12.15 КоАП РФ – за выезд на полосу предназначенного для встречного движения и двух по ст.12.18 КоАП РФ - за непредставление преимущества в движении пешеходам.

- Мероприятие «Стоп-контроль», постоянно проводимое в Екатеринбурге, носит регулярный и наступательный характер, направленный на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения, - отметили в ГИБДД по Екатеринбургу.

Инспекторы также обратились к горожанам и попросили сообщать о нарушениях ПДД по телефонам: 263-19-02 или 02.