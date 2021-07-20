В Нижнем Тагиле поймали 11 пьяных водителей

В выходные в Нижнем Тагиле прошли рейды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувший выходные, 17 и 18 июля 2021 года, в Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД в ходе рейда поймали 11 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Всего на дорогах стражи порядка зарегистрировали больше 30 грубых нарушений правил дорожного движения.

Так, 13 водителей привлекли к ответственности за управление автомобилем без прав, трое катались без прав в пьяном виде. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Еще три водителя наотрез отказались проводить медицинское освидетельствование, но их все равно накажут по закону. 8 человек, находясь за рулем, выехали на встречную полосу в местах, где это делать запрещено.

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