В колониях Свердловской области запретили длительные свидания

Длительные свидания теперь запрещены Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 20 июля 2021 года во всех исправительных учреждениях системы ГУФСИН РФ по Свердловской области запретили длительные свидания, а в нескольких учреждениях введен карантин.

Кратковременные свидания разрешены через стекло в небольших комнатах с использованием средств индивидуальной защиты. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Карантин с 20 июля введен с ИК-53, ФКУ ИК-2, СИЗО-6, ИК-3, ФКУ СИЗО-1, ИК-53, ФКУ ЛИУ-51, ИК-13, ИК-3, МУЦ, ИК-63.

Также посещения ограничили в ФКУ Кировградская ВК, Доме ребенка, ФКУ ИК-6 с целью проведения плановых и внеплановых проверок. Сюда адвокаты допускаются только с использованием средств индивидуальной защиты.

Во всех учреждениях ГУФСИН проводят дезинфекционную обработку посылок и передач. Сейчас в учреждениях ГУФСИН от коронавируса вакцинировано 59% медицинских работников и 33% сотрудников учреждений.