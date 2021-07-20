Екатеринбуржец лишился BMW из-за долгов по алиментам

Иномарку отдали бывшей супруге должника Фото: отдел по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга судебные приставы арестовали BMW должника по алиментам. Мужчина должен был выплачивать ребенку одну четвертую заработной платы, но не делал этого.

- Мужчина алиментные платежи не перечислял, материальной помощи ребенку не оказывал. Накопил задолженность порядка 200 тысяч рублей. Судебным приставом-исполнителем принято решение обратить взыскание на имущество должника - автомобиль BMW 740LI, - рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области.

Машину увезли на спецстоянку. Однако простояла она там недолго, так как бывшая жена должника заявила, что часть автомобиля принадлежит ей. Она принесла приставам документы, подтверждающие, что половина машины ей присуждена при разделе имущества во время бракоразводного процесса и забрала BMW себе.

- Она согласилась принять его в счет погашения долга по алиментам, так как автомобиль необходим ей для транспортировки и перевозки ребенка, с выплатой бывшему супругу оставшейся части стоимости половины автомобиля, - отметили в ведомстве.