Мобильные пункты вакцинации от коронавируса принимают свердловчан без записи Фото: Алина СУРИНА

Оперштаб опубликовал график выездных пунктов вакцинации от коронавируса на сегодня, 20 июля. Медики будут дежурить в торговых центрах, цирке и аэропорту.

С 10 утра открылся пункт вакцинации в ТРЦ «Гринвич» и гипермаркете «Сима-Ленд». В первом прививку можно будет поставить до трех часов дня, во втором до четырех. Два пункта начнут работу с 12 часов: в ТРЦ «Академический» медики будут принимать желающих поставить вакцину до 18:00, в ТЦ «МЕГА» - до 20:00. Также с 14:00 до 19:00 прививку можно будет поставить в Цирке и с 13:00 до 19:00 в аэропорту «Кольцово».

В мобильный пункт с собой нужно принести паспорт, полис и СНИЛС.