Росавиация запретила полеты из Екатеринбурга в Египет

Вылететь из Екатеринбурга в Египет напрямую не получится Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российским авиакомпаниям не разрешили летать из Екатеринбурга в Египет. Об этом сказано в приказе Росавиации, опубликованном на сайте. В ведомстве причину отказа не уточнили.

Известно, что заявки на полеты в Египет подала 231 авиакомпания. Осуществлять рейсы на египетские курорты в Шарм-эль-Шейх и Хургаду из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов планировали Уральские авиалинии», Azur Air ,«Россия», S7, Nordwind Airlines и другие авиакомпании.

Отказы получили «Уральские авиалинии», «Россия», Nordwind Airlines, S7, Azur Air. Они должны были совершать вылеты из Кольцово в Египет от трех до семи раз в неделю.

Напомним, 8 июля отменили запрет на организацию прямых рейсов в Египет из России. Авиасообщение между странами было приостановлено в ноябре 2015 года, после взрыва над Синайским полуостровом российского пассажирского самолета.

Сейчас туроператоры готовятся к возобновлению чартерного сообщения. Первые рейсы могут отправиться в Египет уже в середине августа. Однако напрямую из Екатеринбурга вылететь не получится.