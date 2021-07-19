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Общество19 июля 2021 14:57

Одиннадцати медикам Красноуфимска вручили ключи от квартир

На строительство дома для врачей потратили 32 миллиона рублей
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Среди тех, кто заедет в новые квартиры есть как молодые, так и опытные специалисты Фото: Минздрав Свердловской области

Среди тех, кто заедет в новые квартиры есть как молодые, так и опытные специалисты Фото: Минздрав Свердловской области

Одиннадцать врачей Красноуфимской районной больницы и стоматологической поликлиники получили ключи от квартир в пятиэтажном доме в центре города по улице Озерной. Среди тех, кто заедет в новое жилье есть как молодые, так и опытные специалисты.

- Семь докторов - коренные красноуфимцы, учились по целевым направлениям и вернулись на малую Родину. Трое приехали из столицы Урала, один из Полевского, - рассказали в департаменте информационной политики.

На возведение дома для медиков потратили 32 миллиона рублей. Здание, в котором будут жить врачи, построили по программе «Улучшение жизни уральцев».