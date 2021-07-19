В Екатеринбурге более тысячи новобранцев отправились на военную службу

Весенняя призывная кампания завершена Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершилась весенняя призывная кампания. В армию отправились 1128 новобранцев. Это 127,7% от запланированного количества. За время призывной кампании в районных военкоматах, которые обследование будущих военнослужащих, побывало около 8 тыс. 400 горожан, рассказали в пресс-службе мэрии.

В этом году призыв проходил с соблюдением дополнительных мер безопасности и защите от корновирусной инфекции. Призывные пункты были обеспечены бесконтактными термометрами, индивидуальными средствами защиты и были обеспечены дезинфицирующими средствами.

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