В Екатеринбурге рыбак зарезал товарища

Мужчину арестовали до 17 сентября. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге задержали 60-летнего охранника, которого обвиняют в убийстве собутыльника. Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, преступление произошло на берегу мыса «Гамаюн» вечером 16 июля.

- Допрошенный в качестве подозреваемого задержанный дал признательные показания, ему уже предъявлено соответствующее обвинение, - пояснили в СК.

Суд арестовал мужчину на два месяца, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

- В ходе ссоры задержанный выхватил имевшийся у него нож и ударил оппонента в грудь. К сожалению, удар пришелся прямо в сердце, отчего раненый скончался на месте. Злоумышленник выбросил орудие преступления в воду и скрылся, - сообщили в пресс-службе УМВД.