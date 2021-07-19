На Вторчермете в ДТП серьезно пострадал двухлетний малыш

Ребенка госпитализировали в больницу Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

На Вторчермете сегодня утром, 19 июля, произошла авария, в которой серьезно пострадал двухлетний малыш. Водитель Skoda Yeti влетел в Kia Rio, в котором дедушка вез внука в больницу.

- Водитель Skoda Yeti, двигаясь по Титова со стороны Сухоложской в сторону Братской, на регулируемом перекрестке при повороте налево на разрешающий зеленый сигнал светофора не уступил дорогу и допустил столкновение с Kia Rio движущейся со встречного направления прямо, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Мальчик ехал на переднем пассажирском сидении в автокресле, которое было неправильно закреплено. С сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой его госпитализировали в ДГКБ № 9.

Женщина за рулем Skoda Yeti не заметила машину, в которой ехал дедушка с ребенком Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В ГИБДД рассказали, что за рулем Skoda Yeti была 47-летняя женщина, стаж управления автомобилем у которой составляет 11 лет. Она объяснила, что не заметила Kia Rio из-за остановившейся во встречном направлении машины.

- Подъезжая к перекрестку, необходимо снизить скорость и при совершении поворотов быть внимательными и контролировать свое транспортное средство, - напомнили в ГИБДД Екатеринбурга. - Также при перевозке детей в салоне автомашин необходимо использовать детские удерживающие устройства, которые должны соответствовать весу и росту несовершеннолетних, а также быть правильно закреплено к конструкции транспортного средства.

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