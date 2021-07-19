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Общество19 июля 2021 8:34

На Урале около 1,3 тысячи человек остались без электричества из-за свалившейся опоры

На месте идут ремонтные работы
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Опора упала во время бури Фото: группа ВКонтакте Сила Березовского в людях

Опора упала во время бури Фото: группа ВКонтакте Сила Березовского в людях

На Урале жители поселков Монетка и Ключевск остались без электричества из-за свалившейся опоры на 35 000 вольт. Она упала во время прошедшей накануне бури. Всего света нет в домах около 1,3 тысячи человек.

- Аварийно-восстановительные бригады филиала «Свердловэнерго» на место выдвинули резервные дизель-генераторы, чтобы записать потребителей, запитанных от сетевой инфраструктуры «Свердловэнерго» - рассказали в пресс-службе «Россети-Урал». - Кроме этого, стоит отметить, что внутри поселка Монетный распределительные сети принадлежат также иной территориальной сетевой организации.

Ремонтные работы собственник опоры начал ночью. На данный момент они продолжаются. Когда электричество вернут в дома жителей поселков пока неизвестно.

Фото: группа ВКонтакте Сила Березовского в людях

Фото: группа ВКонтакте Сила Березовского в людях