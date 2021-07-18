Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 18 июля 2021 года

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 18 июля 2021 года подтверждено еще 486 случаев заражения коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 18 июля 2021 года подтверждено еще 486 случаев заражения коронавирусом, из которых 119 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 приходятся на Верхнее Дуброво, Камышлов, Кушву, Дегтярск, Кировград, Первоуральск, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Серов и другие населенные пункты Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии COVID-19 составляет 100 993 человека, из которых 94 010 – полностью справились с болезнью. Только за прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 448 человек.

На данный момент врачи оценивают состояние 693 человек как тяжелое, 442 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 356 – подключены к аппаратам ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы, составляет 5 583 человека.

Также за сутки официально подтверждено еще 10 новых случаев гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 4 119 человек.