В Екатеринбурге на восемь часов задерживают вылет до Москвы

Время вылета перенесено с 08:20 на 16:00 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбургском аэропорту «Кольцово» утром 18 июля задержали самолет до Москвы. Авиаланер компании «Аэрофлот», который следует рейсом SU1433, опаздывает из-за позднего прибытия воздушного судна.

- Время вылета перенесено с 08:20 на 16:00. На рейс ожидается 100 пассажиров, в том числе пять детей. О задержке вылета рейса авиакомпания уведомила пассажиров, организовала предоставление напитков, питания и размещение в гостинице, - сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Оказание услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры.