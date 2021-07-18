В Екатеринбурге молодой парень ограбил 18-летнего студента

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские задержали молодого человека, который ограбил 18-летнего студента. Инцидент произошел на улице Бебеля, к пострадавшему подошел неизвестный и попросил его позвонить, после чего отказался возвращать гаджет. Стоимость ущерба оценили в 22 тысячи рублей. Злоумышленника удалось задержать на улице Плавильщиков, им оказался ранее несудимый 20-летний местный житель.

- Молодой человек не стал отрицать свою причастность к содеянному. Свой поступок он мотивировал желанием заработать, он планировал продать телефон, а выручку потратить на личные нужды, но его задержали буквально по горячим следам, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы. До суда его отпустили под подписку о невыезде.