В Полевском пропала 14-летняя школьница

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Полевском полиция и волонтеры поискового отряда «Прорыв» разыскивают 14-летнюю Анастасию Медведеву. Девочка вышла из дома 15 июля и не вернулась, с тех пор нет никакой информации об ее местонахождении.

- Приметы пропавшей: рост 155 сантиметров, плотное телосложение, зеленые глаза, темно-русые волосы, особые приметы: косоглазие, - сообщают поисковики.

В момент исчезновения была одета в белую футболку с рисунком щенка на груди, бордового цвета, кроссовки серо-розового цвета, с собой у нее была олимпийка темно-синего цвета.

Розыском пропавшей занимается отдел МВД России Полевского. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону +7 (34350) 3-43-40. Также вы можете обратиться к руководителю отряда по номеру 89000440220.