Евгений Куйвашев передал мэру Первоуральска информацию о проблемах города

Папка с информацией передана главе уральского города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 17 июля посетил Первоуральск, где встретился с мэром Первоуральска, передав ему папку с проблемами города, которые Игорь Кабец должен решить в ближайшее время.

Город губернатору показала местная журналистка Светлана Колесникова, попутно рассказав о реальных проблемах Первоуральска, без ленточек и красивых слов.

Евгений Куйвашев прогулялся по Первоуральску с журналисткой и ее подругой. Фото: Instagram губернатора Свердловской области

- Обсудили все. Ремонт моста, пробки, нехватку мест в школах и детских садах, отсутствие освещения в поселке Молодежный, - поделился итогами поездки Евгений Куйвашев.

Есть проблемы и у городской больницы, где не хватает врачей и современного медицинского оборудования. Этот вопрос поручено решить областному министру здравоохранения Андрею Карлову.

Папку, в которой подробно описаны другие проблемы Первоуральска, получил в руки глава города Игорь Кабец.

Отметим, что ранее поездка главы региона в таком же формате состоялась в город Каменск-Уральский.