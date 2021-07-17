В Екатеринбурге скончался легендарный ветеран ГИБДД

Петр Решетнюк отработал в ГИА больше четырех десятилетий. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

В Екатеринбурге на 81-м году жизни от болезни скончался легендарный ветеран свердловской Госавтоинспекции Петр Решетнюк.

- 17 июля в больнице города Екатеринбурга, не справившись с болезнью, скончался легендарный ветеран Госавтоинспекции, не только Свердловской области, но и всей страны, Петр Иванович Решетнюк, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Свою жизнь Петр Иванович посвятил служению в опасной профессии. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Петр Решетнюк трудился в Госавтоинспекции с 1960 по 1996 году, а последние 25 лет после выхода на пенсию в должности заместителя начальника управления ГАИ ГУВД по Свердловской области, полковник милиции в отставке писал книги на основе своих дневников, которые он вел всю жизнь, помогал коллегам советами. Главный его писательский труд называется «ГАИ, ГАИ – моя звезда».

Петр Решетнюк трудился в ГАИ с 1960 по 1996 год. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

- Начинал он рядовым в прямом и переносном смысле этого слова инспектором и вырос до полковника милиции в серьезной должности, - рассказывают в ГИБДД по Свердловской области.

В 2020 году Петр Иванович отметил 80-летний юбилей, в планах у него было выпустить очередную книгу, которую он писал несколько лет.

На пенсии Петр Иванович писал книги. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

- Вся его жизнь неразрывно связана со службой в органах внутренних дел, в Госавтоинспекции, в рядах которой он прошел достойный уважения путь, проявляя высокую требовательность не только к подчиненным, но и к себе самому, - рассказывают коллеги Петра Решетнюка.