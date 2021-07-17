Полиция проинспектировала самокатчиков в центре Екатеринбурга

Нарушителей в центре Екатеринбурга немало. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

В четверг, 15 июля, представители полиции вышли на проспект Ленина в Екатеринбурге, чтобы проследить за тем, как ведут себя на тротуарах пользователи самокатов и велосипедов, особенно несовершеннолетние.

Рейд провели в середине июля. Летом их проводят регулярно. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Во время рейда стражи порядка остановили десять нарушителей, которые при пересечении пешеходного перехода не спешивались, а это запрещено. Полицейские провели 80 профилактических бесед о необходимости соблюдать ПДД.

Также во время рейда зафиксированы случаи, когда родители вместе с детьми пересекали проезжую часть на велосипедах в присутствии полицейских. Стражи порядка напомнили, что по проезжей части можно ездить только с 14 лет. Также важно использовать средства защиты.

Любителям быстрой езды по тротуарам напомнили о правилах передвижения. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

- Приобретая двухколесное транспортное средство, вы становитесь водителями. Именно поэтому важно изучить правила, прежде чем сесть за руль, – пояснили в ГИБДД Екатеринбурга. - На самокатах необходимо передвигаться по тротуарам или велодорожкам, а также соблюдать правила дорожного движения и переходить дорогу по пешеходному переходу.

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