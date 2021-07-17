В выходные в Екатеринбурге пройдут дожди

В воскресенье весь будет идти дождь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В выходные, 17 и 18 июля 2021 года, в Екатеринбурге сохранится теплая погода, временами будет солнечно, временами дождливо.

В субботу, 17 июля, в уральской столице днем будет облачно с прояснениями, вечером ожидается небольшой дождь. Столбики термометров будут держаться на отметках от +22 до +25 градусов. Вечер юго-западный, 1 метр в секунду.

В воскресенье, 18 июля, в Екатеринбурге ожидается +21 … +24 градуса, на протяжении большей части дня будет идти небольшой дождь. В ночи похолодает до +15 градусов.

В первые дни новой рабочей недели, по предварительным прогнозам уральских синоптиков, осадков не ожидается.