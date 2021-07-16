На трассе под Каменском-Уральским пьяный водитель протаранил иномарку

Фото: МО МВД"Каменск-Уральский"

На трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган» поздним вечером 15 июля столкнулись две легковушки: Nissan Almera и Renault Sundero. Известно, что 41-летний владелец Nissan не справился с управлением и протаранил другую легковушку. Прибывшие на место автоинспекторы выяснили, что обе иномарки двигались в сторону Курганской области. Водитель Renault остановился на запрещающий сигнал светофора, который установлен на месте ремонта дороги. Другой же водитель пытался объехать пробку.

- При оформлении материалов дорожно-транспортного происшествия у водителя «Ниссан Альмера» обнаружены признаки алкогольного опьянения, при этом от освидетельствования на состояние опьянения он отказался, - сообщили в МО МВД «Каменск-Уральский».

Известно, что в феврале этого года мужчину привлекли к ответственности за пьяное вождение, лишили его прав почти на три года и назначили 450 часов обязательных работ. Однако уральца это не остановило, теперь его отправили на семь суток в изолятор, затем ему предстоит очередное судебное заседание.