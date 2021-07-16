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Общество16 июля 2021 19:24

Пышминские полицейские поймали мужчину с наркотиками

Во время осмотра у него в куртке нашли пакетик с порошком
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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В дежурную часть обратились местные жители

В дежурную часть обратились местные жители

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пышминские полицейские задержали мужчину с наркотиками. В дежурную часть обратились местные жители, которые рассказали, что на одной из АЗС стоит автомобиль, пассажиры которого ведут себя неадекватно. На место выехала следственно-оперативная группа. Во время осмотра у 49-летнего мужчины нашли в куртке пакетик с порошком.

- Проведенной экспертизой установлено, что изъятым веществом оказалось наркотическое средство синтетического происхождения массой 1,19 грамма, что является крупным размером, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

В полиции возбудили уголовное дело по статье « Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». До суда мужчину заключили под стражу.