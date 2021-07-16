Трое жителей Карпинска получили срок за участие в запрещенной религиозной организации

Участниками незаконной организации был 34-летний мужчина и две женщины 53 лет и 21 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске трое местных жителей попали под суд за участие в запрещенной религиозной организации. Установлено, что участниками незаконной организации был 34-летний мужчина и две женщины 53 лет и 21 года. Следователи установили, что с июля 2017 по июнь 2018 года уральцы, прекрасно понимания, что их объединение признано экстремистским, продолжили свою деятельность и завлекали в свои ряды жителей Карпинска.

- Противоправная деятельность подсудимых была пресечена в результате мероприятий, проведенных сотрудниками региональных управлений ФСБ и ГУ МВД, после чего наработанные материалы были переданы сотрудникам Следственного комитета, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

По решению суда 34-летний мужчина и 53-летняя женщина в качестве наказания получили два года условно, их младшая коллега получила на год меньше.