В Кушве мужчину будут судить за попытку дать взятку полицейскому

Вину в совершенном деянии обвиняемый признал полностью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральском городе Кушва мужчину будут судить за попытку дать взятку полицейскому. Следователи считают, что 14 мая этого оперуполномоченный стал проводить проверку после кражи цветных металлов ООО «УралМеталлПром».Он вызвал подозреваемого к себе в кабинет, чтобы тот дал объяснения.

- Обвиняемый передал сотруднику полиции лично денежные средства в сумме 255,2 тысяч рублей, положив их в папку, лежащую на столе в указанном кабинете, чтобы тот не стал возбуждать уголовное дело, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Полицейский отказался принимать деньги и тут сообщил об инциденте в дежурную часть. Вину в совершенном деянии обвиняемый признал полностью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.