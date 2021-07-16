Губернатор Свердловской области напомнил, кому положен сертификат о перенесенном COVID-19

Выдача сертификатов четко регламентирована. Этот документ может получить человек, чье заболевание подтверждено результатом ПЦР-теста Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области объяснил, кому из уральцев положены сертификаты о перенесенном коронавирусе. К главе региона обратилась уралочка, которая объяснила, что переболела в январе, ее тесты были отрицательными, однако у нее есть антитела.

- Выдача сертификатов четко регламентирована. Этот документ может получить человек, чье заболевание подтверждено результатом ПЦР-теста. Кроме того, заболевший должен обратиться в больницу, - написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Люди, которые занимались самолечением коронавируса, сертификат получить не могут, а справка о наличии антител не является подтверждением перенесенного коронавируса. Сертификаты и присваиваемые QR-коды могут понадобиться при посещении определенных мест. Также такую бумагу могут получить те, кто прошел процедуру вакцинации.