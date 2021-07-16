Свердловских мусульман призвали отмечать Курбан-байрам дома

В этому году мечети будут закрыты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области лидеры мусульманских общин призвали верующих, проживающих в регионе, отпраздновать Курбан-байрам дома. Видеообращение опубликовал свердловский оперштаб.

- Этот праздник, как и в прошлом году, мы просили бы вас по возможности оставаться дома. Если у кого-то есть пожилые люди или сам в престарелом возрасте, лучше совершить праздничную молитву дома в кругу семьи, в кругу детей, родственников и близких - говорится в видеообращении.

Ранее лидеры мусульманских организаций региона обсудили с вице-губернатором Свердловской области Сергей Бидонько подготовку к празднику Курбан-байрам. По итогам встречи было принято решение встретить праздник дома и отнестись с пониманием к тому, что мечети будут закрыты для массового посещения на время праздника. В этом году Курбан-байрам будет отмечаться 20 июля.