На Урале рейсовый автобус столкнулся с грузовиком и едва не улетел в кювет

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области на трассе Серов-Североуральск-Ивдель рейсовый автобус, который ехал по маршруту №509 из Карпинска в Екатеринбург, попал в аварию. Известно, что за рулем сидел 30-летний мужчина. Он решил совершить обгон в запрещенном месте, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком «Урал», который ехал в попутном направлении.

- После чего автобус выехал на левую обочину и остановился. В момент аварии в салоне автобуса находилось около 15 пассажиров, никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Виновника аварии привлекли к административной ответственности по статье « Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона». По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.