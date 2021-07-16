В Екатеринбурге мужчина выстрелил своему знакомому в лицо во время ссоры

Известно, что знакомые в ночь на 15 июля распивали спиртные напитки Фото: Василий Вахрин

В Екатеринбурге 41-летний гражданин Кыргызстана едва не лишился глаза после драки со своим знакомым. Известно, что знакомые в ночь на 15 июля распивали спиртные напитки, в какой-то момент между ними вспыхнул конфликт, и оппонент эмигранта выхватил пневматический пистолет и выстрелил ему в лицо.

- В больнице у пострадавшего предварительно диагностировали тупую травму правого глаза и ушиб глазного яблока. Кроме того, он заявил, что заявление в полицию писать не желает, - сообщил «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Пострадавший сообщил прибывшим полицейским, что полных данных о своем товарище он не имеет, а номер мобильного удалил. Проводится проверка.