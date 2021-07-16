В Екатеринбурге мужчина угнал и поджег отечественную легковушку

Сообщение о горящем автомобиле на Сибирском тракте поступило утром 14 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские задержали 25-летнего мужчину, который угнал и поджег отечественную легковушку. Сообщение о горящем автомобиле на Сибирском тракте поступило утром 14 июля. Через полчаса в дежурную часть обратился 65-летний владелец «Оки» и рассказал, что его автомобиль пропал. Ущерб оценили в 30 тысяч рублей.

- На изъятых полицейскими записях с камер наблюдения видно, как злоумышленник сначала толкал автомобиль, так как последний не заводился. Затем упорный угонщик сумел запустить мотор и поехал, - сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Через некоторое время автомобиль заглох, и незадачливый угонщик поджег машину. Известно, что «Ока» выгорела полностью. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством».