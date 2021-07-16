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Общество16 июля 2021 13:36

«Ночь музыки-2021» в Екатеринбурге может пройти в сентябре

Фестиваль должен был пройти в конце июня, но его отменили из-за коронавируса
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Ночь музыки планируют провести в сентябре

Ночь музыки планируют провести в сентябре

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Ночь музыки-2021» в Екатеринбурге, которую отменили из-за пандемии коронавируса, может пройти в сентябре. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе фестиваля.

- Да, такую возможность рассматриваем, точной информации пока нет, - рассказал пресс-секретарь «Ночи музыки» Григорий Колмогоров.

Напомним, в этом году фестиваль должен пройти 25 июня. Заявки на участие подали больше тысячи музыкантов. А в числе хэдлайнеров в этом году были заявлены настоящие звезды и любимцы публики - Леонид Агутин, группа «Каста», Вадим Самойлов, «Запрещенные барабанщики», Татьяна Овсиенко, Billy’s Band, Игорь Растеряев и другие.

Напомним, в прошлом году фестиваль также из-за пандемии коронавируса перенесли на сентябрь.