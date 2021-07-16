Ночь музыки планируют провести в сентябре Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Ночь музыки-2021» в Екатеринбурге, которую отменили из-за пандемии коронавируса, может пройти в сентябре. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе фестиваля.

- Да, такую возможность рассматриваем, точной информации пока нет, - рассказал пресс-секретарь «Ночи музыки» Григорий Колмогоров.

Напомним, в этом году фестиваль должен пройти 25 июня. Заявки на участие подали больше тысячи музыкантов. А в числе хэдлайнеров в этом году были заявлены настоящие звезды и любимцы публики - Леонид Агутин, группа «Каста», Вадим Самойлов, «Запрещенные барабанщики», Татьяна Овсиенко, Billy’s Band, Игорь Растеряев и другие.

Напомним, в прошлом году фестиваль также из-за пандемии коронавируса перенесли на сентябрь.