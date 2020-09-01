Стала известна дата Ural Music Night 2020

В прошлом году в Екатеринбург приезжала Maruv и Little Big Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обычно фестиваль Ural Music Night проходит в Екатеринбурге в июне. Но пандемия коронавируса навела свои порядки. Организаторам пришлось отложить его до осени. Предварительно называли дату – 12 сентября.

А накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев озвучил новую дату. В этом году фестиваль пройдет 18 сентября.

- Сегодня мы окончательно договорились о проведении «Уральской ночи музыки» с директором фестиваля Евгением Горенбургом. В этом году, конечно, организовать это мероприятие будет еще сложнее. На всех площадках нужно будет контролировать соблюдение социальной дистанции и масочного режима. Также будут установлены санитайзеры для обработки рук, - написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Глава региона отметил, что на нескольких площадках можно будет поставить прививку от гриппа. Это необходимо, чтобы совместить фестиваль музыки с прививочной кампанией. Среди музыкантов, которые выступят на фестивале пока: Максим Свобода, Алексей Романов (группа «Воскресенье»), Billy’s Band, а также Отава Е.

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