В Верх-Исетском суде подсудимые устроили бунт

После бунта подсудимых вернули в следственный изолятор

В Верх-Исетском районом суде подсудимые устроили бунт. Как рассказал источник «КП-Екатеринбург», несколько человек громко кричали и пинали автозак. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Верх-Исетского районного суда.

- Сегодня около 11 часов в конвойном помещении суда доставленный на судебное заседание подсудимый по статье 294 УК РФ 1991 года рождения отказался от прохождения досмотра, стал оскорблять сотрудников конвоя, его поддержали другие доставляемые на судебные заседания подсудимые, - рассказали в суде.

В итоге судебные заседания были сорваны. Подсудимых вернули в следственный изолятор.