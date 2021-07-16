В Екатеринбурге пассажиры ждут вылета в Сочи больше семи часов

Самолет в Сочи должен был вылететь из Кольцово еще утром Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня, 16 июля, пассажиры рейса U6-219 «Уральских авиалиний» ждут вылета в Сочи больше семи часов. Самолет А-320 должен был вылететь из Кольцово в 06:20, однако 240 человек, в числе которых четверо детей, до сих пор находятся в аэропорту. Ситуацией уже заинтересовалась транспортная прокуратура.

- По поступившей в прокуратуру информации причина задержки - техническое обслуживание воздушного судна, - отметили в ведомстве.

В Кольцово выехал Свердловский транспортный прокурор для организации мобильной приемной. Он проконтролирует оказание пассажирам необходимых услуг.

- Таможня завершает процедуры оформления, на это им потребовалось больше времени, чем предполагалось. Самолет был готов к вылету еще утром, - добавили в пресс-службе «Уральских авиалиний».