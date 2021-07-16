На Уралмаше задержали двух товарищей, прыгающих на крыше Volkswagen Polo

Дебоширов доставили в отделение полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два товарища сегодня ночью не дали спать жителям Уралмаша, прыгая на крыше Volkswagen Polo. О хулиганах сообщил в отделение полиции в 12 часу ночи владелец автомобиля, а оттуда сообщение о хулиганах адресовали Росгвардии.

- Следовавшему по маршруту патрулирования наряду Росгвардии поступило сообщение от оперативного дежурного полиции о том, что возле дома на улице Кировградской двое вандалов портят транспортное средство, - рассказали в пресс-службе Росгвардии. - К прибывшим сотрудникам обратился гражданин, указавший на находившихся рядом двух молодых людей, которые вели себя агрессивно и нарушали своими действиями общественный порядок.

Дебоширов задержали. Оказалось, что оба 28-летних товарища уже были ранее судимы за кражу и грабеж. Подозреваемых в порче иномарки доставили в отделение полиции.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка