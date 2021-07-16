Андрей Аминов проходил в пограничных войсках и несколько месяцев выполнял воинский долг в «горячей точке» на Северном Кавказе, где получил осколочное ранение. Фото: предоставлено Валерием Горелых

Прокуратура Тугулымского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Республики Ингушетия. Южанина обвиняют в убийстве пограничника Андрея Аминова, который скончался в 2002 году.

- В настоящее время уголовное дело направлено в Тугулымский районный суд для рассмотрения по существу, - пояснили в прокуратуре Свердловской области.

Аминов скончался в больнице Тюмени от удара ножом. 29 августа он вместе с друзьями отмечал годовщину свадьбы в кафе, тогда же и произошел конфликт с незнакомцем.

- Потерпевший был незамедлительно доставлен в больницу присутствовавшими при этом коварном убийстве гражданами, однако спасти жизнь пострадавшего не удалось, - пояснили в СУ СКР по Свердловской области.

На протяжении 18 лет южанин скрывался от правосудия под чужим именем.

- Погибший молодой человек, по свидетельству его близких и знакомых, был отличным парнем, готовым всегда прийти на помощь людям, попавшим в трудную ситуацию. В школе он неплохо учился и активно занимался спортом, завоёвывая призовые места в легкоатлетических соревнованиях. Срочную службу проходил в пограничных войсках и несколько месяцев выполнял воинский долг в «горячей точке» на Северном Кавказе, где получил осколочное ранение, - сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.