В Екатеринбурге парни устроили разборки после ДТП

Парни не смогли разойтись мирно Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге на перекрестке Мира - Отдельный сегодня ночью, 16 июля, парни на «девятке» устроили разборки после столкновения с Subaru. Об этом рассказали очевидцы группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».

- Авария на Мира/Отдельный. Была драка между этими гонщиками потом, - рассказали горожане.

Также очевидцы сообщили, что во время аварии было задето три припаркованные машины.

- По факту конфликта в полицию сообщений не поступало. Участники инцидента могут обратиться в ближайший отдел внутренних дел, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В ГИБДД по Екатеринбургу также сообщили, что информация о ДТП к ним не поступала.

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